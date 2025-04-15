Beltran rivela: "Palladino non ti ingabbia e ti lascia giocare, quando abbiamo palla ci lascia liberi"

In una lunga intervista a Tuttomercatoweb Lucas Beltran ha parlato anche del suo rapporto con Palladino e delle differenze tra l'attuale mister della Fiorentina e il suo predecessore Italiano, queste...

In una lunga intervista a Tuttomercatoweb Lucas Beltran ha parlato anche del suo rapporto con Palladino e delle differenze tra l'attuale mister della Fiorentina e il suo predecessore Italiano, queste le sue parole:

Che rapporto ha con Palladino? Che differenze sente con il predecessore Italiano?

"La differenza c'è quando abbiamo il pallone, ma anche senza. Con Italiano senza palla andavamo in pressione subito, qui a volte aspettiamo il momento giusto. E poi moduli e movimenti diversi...".

Il principale pregio di mister Palladino?

"È una persona semplice e soprattutto non ti ingabbia e non ti costringe a fare una cosa sola: ti lascia giocare. Poi quando non abbiamo la palla ti dà le istruzioni tattiche, ma con, ti lascia libero".