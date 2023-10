Beltran, parola d’ordine attesa: ha meno forza fisica ma più qualità di Nzola. Si spera presto in un suo gol 

Lucas Beltran, le aspettative sono alte, così come le difficoltà di apprendimento che era lecito attendersi del numero 9. L’ambientamento – anche grazie alla colonia di connazionali – procede a meraviglia e le difficoltà sono soltanto da imputare al campo. Che ha meno forza fisica, ma più qualità di Nzola. Parola d’ordine: attesa, tra viola e nazionale. Con l’Albiceleste è andato in tribuna (dura la concorrenza di Lautaro Martinez e Julian Alvarez) mentre la speranza dei tifosi viola è che riesca a trovare la via del gol con la maglia del club. Lo scrive La Nazione.

