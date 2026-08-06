Beltran non gioca neppure al River: clamorosa esclusione dai convocati per la Copa Sudamericana

L'ex attaccante della Fiorentina resta fuori dai convocati di Eduardo Coudet per la doppia sfida contro l'Independiente Santa Fe. Una scelta che sorprende

Il ritorno al River Plate non sta andando come Lucas Beltran avrebbe immaginato. A poche settimane dal rientro in Argentina, l'ex attaccante della Fiorentina è già finito al centro delle discussioni dopo una decisione che ha colto di sorpresa tifosi e addetti ai lavori.

In vista dell'andata degli ottavi di finale di Copa Sudamericana contro l'Independiente Santa Fe, in programma tra una settimana, il tecnico Eduardo Coudet ha infatti deciso di non inserire Beltran nella lista dei giocatori convocati per la competizione.

Una scelta che fa rumore, soprattutto considerando che il centravanti ha avuto poco tempo per ritrovare condizione e continuità dopo il suo ritorno al River. Nelle tre apparizioni fin qui collezionate non è riuscito a lasciare il segno, ma in pochi si aspettavano un'esclusione così netta da un appuntamento tanto importante.

Il momento, del resto, non è semplice neppure per il River Plate. La squadra sta attraversando una stagione complicata, con risultati al di sotto delle aspettative e un rendimento offensivo che continua a destare preoccupazione. In questo contesto, la decisione di Coudet sembra rappresentare un segnale forte nei confronti di Beltran, chiamato ora a riconquistare spazio e fiducia nelle prossime settimane.