Beltran gol da centravanti e parole da leader: “Giorni difficili ma il gruppo è fortissimo”

Dopo la sofferta ma preziosa vittoria per 2-1 sul Cagliari, Lucas Beltrán, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN con il volto ancora carico di emozioni e grinta:

“Sono contento soprattutto per la squadra. Abbiamo vissuto quattro giorni complicati, ma questo gruppo è troppo forte, anche mentalmente. E oggi lo abbiamo dimostrato.”

Alla domanda su che tipo di Fiorentina si sia vista in campo, Beltrán è stato sincero:

“Nel primo tempo siamo partiti un po’ addormentati, l’abbiamo pagata cara. Ma poi abbiamo reagito con carattere, facendo una grande partita e capendo i momenti giusti. Sono felice per la squadra e per tutti quelli che lavorano con noi ogni giorno.”

Un segnale forte lanciato da una Fiorentina che vuole essere protagonista in questo combattuto come non mai finale di stagione e che trova in Beltrán non solo un leader emotivo capace di trascinare i compagni con il consueto moto perpetuo ma anche un bomber che nella giornata dove Kean viene a mancare lascia (finalmente) il segno.