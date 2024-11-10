Beltran? È l’innesto di Kean. La doppia della Fiorentina è pronta a tornare titolare

Palladino torna a schierare la formazione vista contro il Torino

Palladino torna a schierare la formazione vista contro il Torino, ritrovando Kean e anche Beltran, per citarne solo due. In pratica, riproporrà l'undici titolare che ha trionfato in casa dei granata e che, da quella vittoria contro il Milan (più o meno), ha messo a segno una serie di cinque successi consecutivi in campionato.

L'obiettivo di oggi pomeriggio contro il Verona è conquistare il sesto, e per farlo serve la squadra titolare, che è stata risparmiata giovedì scorso a Cipro con un turnover quasi completo. Questa rotazione, stavolta, non ha dato i risultati sperati, a differenza delle precedenti tra Italia ed Europa, ma qui il focus è sul campionato: conta ritrovare la strada delle vittorie con gli undici che, da oltre un mese, stanno trasformando la Fiorentina, facendo sognare ai tifosi un posto in Champions.

Ragion per cui torna Kean, ma ugualmente significativa è la presenza di Lucas Beltran proprio alle spalle del centravanti, ottimo vice-Gudmundsson da quando l'islandese si è fatto male nei minuti iniziali proprio a Lecce, con due gol e due assist in quattro partite cominciando da quella di Via del Mare. Di sicuro all'argentino viene richiesto un apporto di qualità e di concretezza negli ultimi venti metri, cosa che gli è indubbiamente riuscita dalla trasferta di Lecce in poi, suo evidente cambio di passo dopo un avvio di campionato con molti problemi (appena 88 minuti giocati nelle sette gare fino ai giallorossi salentini): e a quel Beltran lì fanno riferimento la Fiorentina e Palladino oggi per battere il Verona e issarsi sempre più su in classifica. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/moretto-su-maldini-anche-la-fiorentina-clausola-da-12-milioni-concorrenza-di-napoli-e-atalanta/276249/