Beltran è il più duttile e Italiano potrebbe provarlo come trequartista o seconda punta

Sulla trequarti, prima o secondo punta. La chiave offensiva di Vincenzo Italiano, dopo il mercato, può essere Lucas Beltran e il suo saper essere camaleontico. L’arrivo di Andrea Belotti cambia la strategia in attacco della Fiorentina che adesso ha in rosa tre uomini da alternare o da affiancare. L’allenatore per affrontare il Frosinone sta pensando di sistemare l’argentino nel 4-2-3-1 alle spalle del “Gallo”, con Nzola inizialmente in panchina. Ma non è l’unica soluzione per il futuro perché in alcune circostanze il tecnico potrebbe rispolverare anche la doppia punta, come accaduto con il 3-4-1-2 visto in Coppa Italia contro il Bologna. Una situazione di emergenza in quell’occasione che tuttavia può essere riproposta in futuro, sicuramente non domenica con il Frosinone.

DIVERSE SOLUZIONI: Fino ad ora Beltran, è stato in prevalenza utilizzato come unico centravanti, facendo staffetta con Nzola. Ma l’argentino è già stato schierato anche insieme all’angolano contro il Verona, con l’Inter e in parte a Lecce quando ha iniziato prima punta (con Nzola esterno a destra) e poi è stato posizionato sulla trequarti nella ripresa. Ed è proprio dal secondo tempo in Salento, il punto da cui Italiano può ripartire. Nell’intervallo ha infatti esordito in maglia viola Belotti e Beltran, da quel momento, si è spostato alle spalle del “Gallo”. Questa scelta permette di far esordire l’ex Roma dal primo minuto domenica prossima, ma anche di non rinunciare all’argentino che sta iniziando a ingranare nel nostro campionato. NUMERI IN CRESCITA: Dopo un periodo di adattamento e conoscenza della Serie A, l’ex River Plate ha cominciato infatti a segnare. Non è un caso che abbia realizzato 5 gol nelle ultime 8 gare in cui è stato utilizzato, mentre nella prima parte della stagione non era mai riuscito ad andare in rete nelle 11 giornate in cui era sceso in campo e aveva fatto centro soltanto in Conference League. Per non fargli perdere il ritmo non può essere escluso proprio adesso. PER IL FUTURO: Domenica la Fiorentina non potrà contare in difesa su Luca Ranieri, squalificato, e la coperta è corta in quel reparto. Diventa quindi quasi impossibile pensare a una difesa a tre dal primo minuto perché ci sono soltanto Milenkovic e Martinez Quarta oltre al giovane Comuzzo che è stato promosso, dopo la partenza di Yerry Mina che non è stato sostituito con l’arrivo di un altro difensore dal mercato ma è stata scelta una soluzione interna. Con il rientro di Ranieri e il reparto arretrato al completo potrebbe però aprirsi, nelle prossime settimane, la terza strada ovvero quella delle due punte con Belotti e Beltran insieme, dall’inizio o a gara in corso.

Da La Gazzetta dello Sport

