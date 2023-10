Beltran c’è, adesso la Fiorentina ha il suo centravanti: Dybala ed Higuain i modelli di riferimento 

Prima Dybala, poi Higuain. Talento e gol nei modelli di riferimento di Lucas Beltran. Prima la Joya, cresciuto nell’Instituto e originario di Cordoba come il numero 9 viola, poi arrivato nella prima squadra del River Plate il punto di riferimento diventa il Pipita, e dal passare il pallone il focus si sposta sul gol. I gol arrivano, 16 in 46 partite nell’ultima stagione al River. Abbastanza perché si cominciasse a definirlo l’erede di Julian Alvarez. Per questo la Fiorentina ha dovuto pagarlo parecchio, ma in questi primi mesi viola ha anche dovuto aspettarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.