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Belotti non riesce a recuperare dall'infortunio, salterà Torino-Fiorentina

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Belotti salterà anche la sfida contro la Fiorentina, questo è il responso dell'esame strumentale effettuato ieri dallo staff dei granata. Brutta notizia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 12:06
Belotti non riesce a recuperare dall'infortunio, salterà Torino-Fiorentina -
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Belotti salterà anche la sfida contro la Fiorentina, questo è il responso dell'esame strumentale effettuato ieri dallo staff dei granata. Brutta notizia quindi per il Toro che perde "il suo gallo" il quale non si sa quando rientrerò. Belotti non può nemmeno allenarsi e svolgere partitelle in questo momento.

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