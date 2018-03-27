Belotti e la fuga con il bus della Fiorentina. Tifosi del Toro infuriati

Qualche settimana dopo la sfida tra Torino e Fiorentina emerge una storia molto singolare. Al termine della gara, il capitano del Toro, Andrea Belotti, avrebbe aspettato l’uscita del pullman viola, pe...

Qualche settimana dopo la sfida tra Torino e Fiorentina emerge una storia molto singolare. Al termine della gara, il capitano del Toro, Andrea Belotti, avrebbe aspettato l’uscita del pullman viola, per poter approfittare del varco creato dalla pubblica sicurezza e per sfrecciare fuori dallo stadio con la sua Ferrari evitando così il confronto coi propri sostenitori. I tifosi del Torino si sono scatenati sui social: “Un atteggiamento che non è da capitano, toglietegli la fascia” è questa la posizione comune che emerge all’interno del cuore pulsante del tifo granata.