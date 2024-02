Belotti in volo per Lecce, è pronto per giocare subito con la maglia viola

Belotti ha conosciuto il mondo viola ieri per la prima volta ed è entrato al Viola Park con un sorriso smagliante, non di circostanza, voleva solo la Fiorentina. Visto, preso, aggregato e subito pronto ad entrare in gruppo, il Gallo ha l’idoneità agonistica da Roma quindi è subito pronto a scendere in campo con la nuova maglia nella trasferta salentina di domani sera, al mister l’ultima parola ma quello che emerge è l’immagine di un giocatore carico e motivato, così scrive Il Corriere dello Sport.