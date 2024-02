Bellissimo striscione della curva del Catanzaro per la tragedia di via Mariti: “Vicini alla città di Firenze”

Bellissimo gesto da parte dei tifosi giallorossi che, durante la partita Catanzaro-Sudtirol, valida per la 25° giornata di Serie B, hanno esposto uno striscione in ricordo delle vittime dell’incidente avvenuto in via Mariti, il quale ha generato 4 vittime ed un disperso dopo il crollo. Un gemellaggio storico fra la Curva Ovest e la Fiesole, che si mette ancora una volta in evidenza con il messaggio scritto su quel lenzuolo esposto nella gara di ieri: “Vicini alla città di Firenze”.

