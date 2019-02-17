Bellissimo gesto dei tifosi della SPAL, coro per Astori al minuto 13
Al minuto tredici della sfida tra Spal e Fiorentina, i tifosi estensi iniziano il coro in onore di Davide Astori, al 13′, seguiti dal settore ospiti della Fiorentina. Un bellissimo gesto dei sostenito...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 15:05
Al minuto tredici della sfida tra Spal e Fiorentina, i tifosi estensi iniziano il coro in onore di Davide Astori, al 13′, seguiti dal settore ospiti della Fiorentina. Un bellissimo gesto dei sostenitori spallini che si dimostrano ancora una volta un pubblico sportivo e molto sensibile