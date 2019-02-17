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Bellissimo gesto dei tifosi della SPAL, coro per Astori al minuto 13

Al minuto tredici della sfida tra Spal e Fiorentina, i tifosi estensi iniziano il coro in onore di Davide Astori, al 13′, seguiti dal settore ospiti della Fiorentina. Un bellissimo gesto dei sostenito...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 15:05
Bellissimo gesto dei tifosi della SPAL, coro per Astori al minuto 13 - UDINE, ITALY - JANUARY 21: Spal fans shows their support during the serie A match between Udinese Calcio and Spal at Stadio Friuli on January 21, 2018 in Udine, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)
UDINE, ITALY - JANUARY 21: Spal fans shows their support during the serie A match between Udinese Calcio and Spal at Stadio Friuli on January 21, 2018 in Udine, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)
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Al minuto tredici della sfida tra Spal e Fiorentina, i tifosi estensi iniziano il coro in onore di Davide Astori, al 13′, seguiti dal settore ospiti della Fiorentina. Un bellissimo gesto dei sostenitori spallini che si dimostrano ancora una volta un pubblico sportivo e molto sensibile

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