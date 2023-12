Batticuore Fiorentina, che notte infinita al Franchi! Alla fine però festa viola, dall’incubo alla speranza un 5’

Una notte incredibile e infinita al Franchi, si legge su Repubblica. Dall’incubo alla speranza nel giro di cinque minuti. Il Parma in pieno possesso, avanti di due reti dopo un primo tempo senza appello. Dove la Fiorentina cede il passo a Bernabè e Bonny ma, in generale, a una squadra che ha più fame ed è certamente più lucida. Poi, quasi all’improvviso a meno di dieci minuti dal termine, Nzola si gira e trova una rete che accende di nuovo i tifosi quasi congelati dalle temperature invernali. E un tocco di mano di Osorio concede a Sottil, su calcio di rigore, di trovare il pareggio allo scadere che gli vale anche la seconda rete di fila dopo quella messa a segno contro la Salernitana in campionato.

Davvero pazzesco, perché la squadra di Pecchia ( prima nel campionato di Serie B) aveva la gara in mano e così anche il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. I supplementari e poi i rigori col palo di Man, la palla alta di Camara e la rete di Beltran. Una liberazione per la Fiorentina, che ai quarti sfiderà la vincente tra Inter e Bologna. Poteva essere una botta vera. Per l’autostima, per la mancata continuità, per l’ambizione di una Fiorentina che voleva percorrere il tragitto che portava alla finale di Coppa Italia col sogno magari di riscattare la sconfitta dell’Olimpico contro l’Inter. Una botta vera, di quelle che fanno male.