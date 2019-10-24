Batistuta: "Se la Fiorentina mi vuole sa dove trovarmi. La squadra mi piace molto, ma manca un centravanti"

Altre dichiarazioni di Gabriel Omar Batistuta al Corriere dello Sport.

Vi proponiamo altre dichiarazioni di Batistuta al Corriere dello Sport:

"Le piace la Fiorentina attuale? Molto. Ribery ha avuto un impatto sulla Serie A incredibile. La squadra fa un bel gioco, ma manca un bomber alla Batistuta. Si crea tanto e si segna poco. Con Commisso ci sarà posto per lei nella dirigenza? Se la Fiorentina ha bisogno di me sono qui, sanno dove trovarmi".