Notizie Batistuta Fiorentina Fiorentina

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Nazione, Ribery pensa solo alla Fiorentina, aspetta una risposta. Agli altri club ha risposto “datemi tempo”

20 giugno 2021 10:00

Batistuta: "Se la Fiorentina mi vuole sa dove trovarmi. La squadra mi piace molto, ma manca un centravanti"

24 ottobre 2019 12:07

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