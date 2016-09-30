Batistuta: "Entrare al Franchi sarà da pelle d'oca, ho sempre sognato di essere un fiorentino vero"

Voglio vedere i tifosi viola allo stadio, sarà per me utile regalo più bello, un'emozione unica

Questa mattina c'è stata la presentazione della partita Mundial, partita di beneficenza che si terrà al Franchi Lunedì. Queste le parole di Gabriel Omar Batistuta:

"È sempre un piacere essere a Firenze, entrare al Franchi sarà da pelle d'oca, non vedo l'ora che arrivi lunedì. Ho sempre sognato di essere fiorentino vero, adesso con questa cittadinanza si realizza un sogno. Spero di vedere uno stadio pieno, voglio vedere lo stadio gremito e di tanti tifosi viola. Non so se ce la farò a giocare ancora ma ce la metterò tutta. Non dirò mai no a Firenze e lo stesso è stato per questa partita importante soprattutto per il sociale e per chi ne ha bisogno"