Batistuta denuncia: “Ho detto del mio sogno di tornare alla Fiorentina e si è scatenata la cattiveria”

Gabriel Batistuta ha parlato a La Nazione dell’ipotesi riguardante il suo ritorno a Firenze come dirigente alla Fiorentina:

«E’ un sogno, tutto qui, non cerco un lavoro. Vorrei essere chiaro: penso che potrei aiutare la Fiorentina a crescere, trasmettere la mia esperienza ai giovani, non ho detto che dovrebbero prendere Batistuta o che senza me non saprebbero come fare. E’ stato detto che lo faccio per interesse… Ovvio, rispondo, il primo interessato sono io, il sogno è mio. Ma appena ho parlato si è scatenato il giochino della cattiveria». Sarà abituato… «A quella non ci si abitua mai».

