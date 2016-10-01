Batistuta dà buca a Cognigni: riparte senza parlare con la Fiorentina

Precedenti impegni non consentono al Re Leone di confrontarsi col club

Gabriel Omar Batistuta lascerà Firenze subito dopo la partita Mundial di lunedì, senza incontrarsi con alcun componente della Fiorentina. Il Re Leone ha un volo prenotato per martedì prossimo e, in questi giorni, anche se si trova a Firenze deve sbrigare alcuni impegni già presi. Da qui l'impossibilità di ristabilire un approccio, un contatto con un uomo simbolo della viola. E da qui anche il "no" a Cognigni, che lo aveva invitato al centro sportivo per un pranzo. Sarà per la prossima volta, certo. Ma una figura del genere dovrebbe iniziare a discutere col club, magari di una possibile collaborazione, il prima possibile.