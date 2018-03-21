Batistuta: "Astori? Durissima. Simeone ha voglia e farà benissimo. Io allenatore.."

In occasione dell'amichevole di questa sera tra Roma e Resto del mondo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport Gabriel Batistuta, storico attaccante della Fiorentina

In occasione dell'amichevole di questa sera tra Roma e Resto del mondo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport Gabriel Batistuta, storico attaccante della Fiorentina. Queste le sue parole: "Non ho parole per quel che è accaduto con Astori. E' stato un colpo durissimo, c'è poco e nulla da dire. Qualsiasi cosa non esprimerebbe quello che sento. La Fiorentina? Una società deve compattarsi senza bisogno di queste tragedie. Non serve dire altro, solo silenzio. Simeone? Dategli un paio di anni e qualche gol alle spalle. Ha volontà, è serio. E' un giocatore interessante e giovane. Sull'attacco dell'Italia? C'è Immobile, in attacco, poi il calcio italiano non è quello degli anni '90. I campionati sono più ricchi e difficili altrove. Io in panchina? Lascio soffrire gli altri".