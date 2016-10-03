Batistuta: "Amore per Firenze, Antognoni mi ha insegnato tutto. Quando sono andato alla Roma sono stato male..."

Ringrazio la Fiorentina per avermi fatto giocare qui per 10 anni e Antognoni perché grazie a lui ho saputo stare in questa città e difendere questi colori

Gabriel Omar Batistuta ha parlato appena il comune di Firenze gli ha conferito la cittadinanza onororia, queste le sue parole visibilmente emozionato: "Ringrazio il Sindaco e tutti i consiglieri per questo riconoscimento. Il legame che ho con Firenze è davvero forte e ringrazio anche i miei amici come Giancarlo Antognoni che mi hanno insegnato a vivere in una città come questa. Giancarlo Antognoni è stato il mio esempio, mi ha insegnato cos’è la Fiorentina e mi ha insegnato cosa significa difendere questi colori. Ringrazio la Fiorentina che mi ha permesso di giocare qui 10 anni. Ho sempre considerato la Fiorentina come la mia fidanzata e mi sono sentito malissimo quando sono andato a Roma perché ho deluso tutti i fiorentini. Provo amore nei confronti di Firenze e questo non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Ovunque vado parlo di di Firenze, dei fiorentini, dei tifosi viola, la città migliore del mondo"