Una dose minima di Lazio basta per togliere le voglie alla Fiorentina: Lulic-gol e addio coppa per Pioli
Il Corriere della Sera oggi in edicola afferma che c'è voluta davvero una Lazio al regime più basso per battere questa Fiorentina ed andare avanti in coppa Italia."Lazio, dose minima - si legge nell'e...
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2017 10:02
Il Corriere della Sera oggi in edicola afferma che c'è voluta davvero una Lazio al regime più basso per battere questa Fiorentina ed andare avanti in coppa Italia."Lazio, dose minima - si legge nell'edizione odierna - per togliere tutte le voglie alla Fiorentina", titola il Corriere della Sera sulla sfida di ieri sera fra Lazio e Fiorentina. I biancocelesti si sono sbarazzati dei viola grazie ad una rete in apertura di Senad Lulic.