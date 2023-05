Basta un gol per pareggiare i conti dell’andata: con due reti Fiorentina in finale 

Nonostante la sconfitta interna dell’andata (1-2 al Franchi per il Basilea) la sfida è in equilibrio. Essendo stata abolita la regola del gol doppio in trasferta, alla Fiorentina per rimettere le cose in parità basterà segnare un gol, ovviamente senza subirne. Qualsiasi risultato con un gol di scarto in favore della sauadra di Italiano porterebbe la gara ai supplementari e agli eventuali rigori. Nel caso in cui la Fiorentina riuscisse a vincere con due gol di scarto approderebbe in finale. Lo scrive La Nazione.

