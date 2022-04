Basta Torreira per affondare il Venezia, continua la corsa della Fiorentina per un posto in Europa

Al 7′ bell’azione della Fiorentina, Biraghi per Ikoné che mette dentro per Cabral, il brasiliano prova il tiro ma la palla finisce alta, non impensierisce Maenpaa. Al 10′ Ikoné prova l’azione personale ma alla fine il pallone gli si allunga e finisce nelle mani di Maenpaa. Al 17′ il palo nega la gioia del gol ad Ikoné. Al 22′ Cabral davanti al portiere prova il tiro, para Maenpaa. Al 23′ Cabral prova la rovesciata, palla alta sopra la traversa. Al 25′ punizione battuta da Biraghi per Maleh, che la passa di nuovo a Biraghi il quale va al cross dentro, Gonzalez incorna male il pallone. Al 30′ Igor mette dentro il pallone, tocca Cabral, poi l’ultimo tocco è bello di Torreira che porta in vantaggio la Fiorentina al Franchi contro il Venezia. Al 45′ cross dentro di Gonzalez per Castrovilli che arriva sul secondo palo ma non trova l’incornata vincente.

Al 53′ Nico Gonzalez prova il tiro dalla distanza, ma il pallone finisce a lato. Al 66′ Biraghi prova il tiro, ma calcia debole e la palla finisce nelle mani di Maenpaa. Al 76′ infortunio per Gaetano Castrovilli, cattiva notizia in vista della gara contro la Juventus. Il 10 della Fiorentina ha lasciato il campo con la barella, al suo posto Amrabat. Fiorentina-Venezia finisce 1-0.

