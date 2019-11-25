Basile: "Rocco può azzerare tutto in due minuti. Vuole un allenatore alla Conte, esplode di rabbia per la Fiorentina in tv..."

Massimo Basile, corrispondente da New York di Repubblica e Corriere della Sera, ha parlato della situazione in casa viola e della probabile reazione di Rocco Commisso alle ultime sconfitte. “Rocco ha...

Massimo Basile, corrispondente da New York di Repubblica e Corriere della Sera, ha parlato della situazione in casa viola e della probabile reazione di Rocco Commisso alle ultime sconfitte. “Rocco ha sicuramente passato un compleanno amaro: la lontananza accresce la tensione dell’uomo, lui vorrebbe stare a Firenze per controllare la situazione. Limitarsi a guadare la partita alle 9 la mattina - afferma - lo fa esplodere di rabbia. È arrabbiato sicuramente per l’atteggiamento della squadra, l’unico che vede voglioso è Ribery, non a caso il solo che ieri a Verona si sbracciava e provava a stimolare i compagni. Quello che vedo nella Fiorentina è un’involuzione tecnica che è conseguenza dell’apatia mentale: l’unico giocatore che si danna l’anima in campo è Ribery, a 36 anni”.

Poi, ancora: “Rocco, se prende il cappello, cambia tutto in due minuti. Ai Cosmos aveva creato un clima simile con entusiasmo ed euforia. Dopo aver imparato, arrivando a dicembre, a maggio ha mandato via tutti e azzerato. Farà così anche con Montella? Non lo so, certamente farà le sue valutazioni, anche nell’atteggiamento. Rocco vuol vedere un allenatore alla Conte, uno che in panchina si sbraccia e si strappa la giacca quando serve. Una squadra che perde il suo capitano per una gomitata dopo due minuti deve essere una squadra feroce, non in balia dell’avversario”.