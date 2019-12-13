Basile: "Questa squadra ha una difficoltà enorme a tirare in porta perchè non ha un centravanti"

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: "L’infortunio di Ribery costringerà la Fiorentina ad intervenire nel mercato di gennaio un giocatore simile....

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: "L’infortunio di Ribery costringerà la Fiorentina ad intervenire nel mercato di gennaio un giocatore simile. Politano? E’ un nome vero, la società viola lo voleva anche in estate. E’ un calciatore semplice ed efficace. Sarebbe perfetto per Firenze. In questo momento ci sono tante priorità in casa Fiorentina, a partire dalla necessità di tornare a farsi rispettare in campo. Non è un caso che i nostri giocatori vengano massacrati per l'atteggiamento senza carattere che la squadra ha sul terreno di gioco. Attaccante? Non è facile prenderlo a gennaio, ma la Fiorentina ci sta provando. Quando hanno preso Pedro sapevano che non era pronto. Questa squadra ha una difficoltà enorme a tirare in porta, e ciò si amplifica se non hai un centravanti di qualità. Un sostituto di Montella? Mister Gattuso non è mai stato cercato. Questa squadra ha una difficoltà enorme a tirare in porta, e ciò si amplifica se non hai un centravanti di qualità. Un sostituito di Montella? Gattuso non è mai stato cercato dalla Fiorentina. Non escludo che a giugno potrebbe arrivare anche un tecnico straniero".