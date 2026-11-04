Basile: "Oulai fa la differenza, nel 3-2 ho visto una giocata alla Pizarro per dare il via"

L'ivoriano fa impazzire il giornalista per le sue movenze

La vittoria per 4-2 in casa del Sassuolo continua a far discutere e a regalare spunti di grande interesse tattico ed estetico. Da oltreoceano è arrivato il commento di Massimo Basile, noto giornalista, tifosissimo della Fiorentina e corrispondente per La Repubblica da New York, che via Facebook ha voluto accendere i riflettori su un dettaglio rivelatosi cruciale nell'economia del match.

Quel rischio calcolato "alla Pizarro"

L'attenzione di Basile si è concentrata in particolare sull'azione che ha portato la Fiorentina in vantaggio per 3-2. In quell'occasione, a fare la differenza è stata una finta di corpo ubriacante con cui Oulaï si è liberato della pressione asfissiante degli attaccanti neroverdi, spalancando la manovra offensiva dei viola: