Basile: "Le squadre affrontano la Fiorentina come una big. Con le riserve si soffre, ma è una rivoluzione"
E poi la tecnica e la difesa della palla di Beltran, l'umiltà di Gosens, i 300 chilometri corsi da Dodo che, essendo la metà degli altri, equivalgono a 600”
In attesa della sfida di domani contro l'Apoel in Conference, e di quella di domenica contro il Verona, il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile è tornato sulla vittoria della Fiorentina a Torino: “Nel primo tempo ha scritto su Facebook, il Torino ha giocato di contropiede come si fa contro le big e la Fiorentina ha colpito nell'unica occasione, come fanno le big”. Con l'ingresso nella ripresa di quelli che l'hanno scorso erano i titolari, la Fiorentina è andata un po' in sofferenza, ma già poter fare questa considerazione è una rivoluzione. E poi la tecnica e la difesa della palla di Beltran, l'umiltà di Gosens, i 300 chilometri corsi da Dodo che, essendo la metà degli altri, equivalgono a 600”.
Infine scrive: “Ultima cosa: alla tenera età di 59 anni mi rendo conto che quando in curva si urla ”Viola" siamo forse l'unica tifoseria in Serie A che può urlare il colore della propria squadra e, con una sola parola, farne un coro universale".LA FIORENTINA PRONTA AD UN CONSISTENTE TURNOVER IN VISTA DELLA CONFERENCE. PROBABILI OTTO CAMBI SU UNDICI
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