Il giornalista Massimo Basile ha rilasciato un’intervista a Radio Bruno Toscana dove ha parlato delle ultime vicende della squadra viola: “La risposta di Nicchi è fuori dalle righe, perché fino a prova contraria Rocco Commisso ha il diritto di contestare, in quanto tesserato. Mentre Nicchi rappresentante di una categoria, non si può abbassare allo stesso livello. A me mi risulta che le società non hanno gradito la reazione di Nicchi, perché è risultato poco sereno, non uno che prende posizione. Livello Serie A? C’è grande sudditanza psicologica. Una conferenza della Juventus e una conferenza del Benevento, sono due cose completamente diverse. La sudditanza psicologia è il più grosso problema del nostro calcio, molto più degli errori degli arbitri e Commisso ha spostato gli equilibri, le sue parole possono causare qualcosa di grosso. Non è un attacco alla Juve, però è un consiglio per migliorare il calcio italiano e magari portarlo al livello della Premier League”.