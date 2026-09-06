Basile: "La piazza di Firenze è diventata irrilevante, tifiamo per gli affari della società"

Il giornalista ha commentato il pessimo avvio viola della stagione

Il giornalista e sostenitore viola Massimo Basile ha espresso sui social la propria amarezza per il momento della Fiorentina, reduce da un avvio di campionato da incubo con tre sconfitte nei primi tre incontri.

Il pensiero di Basile «A Como la tifoseria si è scagliata contro la dirigenza per la scelta di giocare in Australia, pure a fronte di una situazione sportiva brillante. A Roma l'ambiente ha contestato duramente la proprietà nonostante la conquista della Conference e la finale di Europa League sfiorata. A Napoli persino l'accesso alla Champions non ha risparmiato critiche a De Laurentiis».

La critica all'ambiente viola «A Firenze invece si fa festa per un piazzamento al settimo posto, si accettano cessioni illustri alla Juventus a metà campionato e ci si entusiasma per i bilanci della società. Certi risultati non sono un caso. C'è chi da questa gestione ha ricavato guadagni enormi, mentre l'intera piazza ha smarrito la propria forza, scivolando nell'irrilevanza».