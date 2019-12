Il giornalista Massimo Basile è intervenuto a Radio Bruno sul prossimo allenatore della viola.

Qeste le sue parole: “Secondo me serve un leader vero in panchina come Esteban Cambiasso. Ha esperienza ed ha vissuto in un top club dove faceva l’allenatore in campo. Il traghettatore mi spaventa molto. Penso che Iachini è un’ottima persona, ma ho diversi dubbi perché giocherebbe con il modulo 3-5-2. Mi ha colpito come Commisso ha seguito Vincenzo Montella, so che non avrebbe mai voluto mandarlo via a stagione in corso, ma ha dovuto farlo per correggere gli errori della passata estate. La squadra non corre, aspettano tutti il pallone sul piede. Pradè deve dimostrare di essere all’altezza: voglio un mercato da 7 o da 8. Infine, non si può partire sempre molli nel primo tempo”.