Basile: "Il nervosismo di Chiesa non è legato a questioni contrattuali. Lui preferisce giocare sulla fascia"

Il giornalista Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno.Ecco le sue parole: "La Fiorentina contro il Milan è stata talmente bella che tutti gli allenatori la stanno studiando per trovare contromisure....

Il giornalista Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno.

Ecco le sue parole: "La Fiorentina contro il Milan è stata talmente bella che tutti gli allenatori la stanno studiando per trovare contromisure. In parte il Brescia ci è riuscito, non concedendo la profondità ha Ribery e Chiesa. Ci aspettano bassi, tanto sanno che non abbiamo nessuno che possa essere pericoloso sui cross. Nonostante questo, ieri potevamo vincere grazie alle giocate dei singoli giocatori. Credo che Gasperini abbia giocato un ruolo fondamentale nell’avvelenare l’ambiente intorno a Chiesa e adesso sta cercando di fare lo stesso con Immobile.

Da quello che mi risulta il nervosismo di Chiesa non è legato a questioni contrattuali. Non riesce ad adattarsi completamente al tipo di calcio che vuole Montella, lui preferirebbe giocare in fascia".