Basile: "Corvino ha detto che è stato lui a decidere di andare via ma non è andata veramente così"

Il giornalista Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno della nuova società della Fiorentina e della Lega: "Sono molto sorpreso dalla velocità con cui la Lega ha preso la decisione di aprire un nuovo u...

Il giornalista Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno della nuova società della Fiorentina e della Lega: "Sono molto sorpreso dalla velocità con cui la Lega ha preso la decisione di aprire un nuovo ufficio a New York. Ma va sottolineato che rispetto ad altri campionati la Serie A è indubbiamente indietro. Commisso e Joe Barone avevano la preoccupazione di non essere accettati dalla città, per le loro origini calabresi, non per la fede bianconera. Rocco non dice mai cose banali, passa da un tono allegro e ironico quando è in pubblico ad un tono freddo quando deve analizzare i bilanci. E’ molto contento per l’accordo raggiunto con il comune di Bagno a Ripoli per il centro sportivo, ha sempre spinto per questo. In poco tempo Barone e Commisso si sono legati a Firenze e vedrete cosa riusciranno a fare. Non mi sono piaciute le parole di Corvino. Ha detto che è stato lui ad andare via, però sapete tutti che non è andata cosi: Barone è stato duro con lui".