Basile: "Chiesa? Darà il massimo in viola poi a giugno vuole essere ceduto in Italia. Il rinnovo..."
Queste le parole rilasciate da Massimo Basile a Radio Bruno: "Chiesa? Da quanto si sente qui negli Stati Uniti, suo papà Enrico ha promesso a Commisso che il figlio darà il massimo fino a giugno poi p...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 19:58
Queste le parole rilasciate da Massimo Basile a Radio Bruno: "Chiesa? Da quanto si sente qui negli Stati Uniti, suo papà Enrico ha promesso a Commisso che il figlio darà il massimo fino a giugno poi però vuole andar via ed essere ceduto in Italia. Penso che difficilmente arriverà il rinnovo, credo che Federico sia rimasto ancorato alla situazione negativa della scorsa stagione".