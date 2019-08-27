Barone: "Vorremmo una sede della Lega Serie A a New York per aumentare il brand fuori dall'Italia"
Ecco le parole di Joe Barone sulla Repubblica: "Il nostro settore giovanile ha dato delle belle risposte nonostante non ci siano ancora le strutture che vorremmo realizzare. Ho speldidi legami con gli...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 12:22
Ecco le parole di Joe Barone sulla Repubblica: "Il nostro settore giovanile ha dato delle belle risposte nonostante non ci siano ancora le strutture che vorremmo realizzare. Ho speldidi legami con gli altri proprietari e come ha detto il presidente Commisso vorremmo una sede della Lega Serie A a New York in modo che il brand cresca anche fuori dall'Italia in un mercato imporante anche a livello mediatico".