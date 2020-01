Ieri sulle polemiche con l’Atalanta è intervenuto anche Joe Barone, dopo l’incontro con il Comune per il nuovo stadio. «Dite che l’Atalanta tornerà al Franchi il 9 febbraio? Vorrei dare un messaggio ai nostri tifosi: sia un momento di tifo positivo. La nostra tifoseria è tra le top in Europa. Dobbiamo andare avanti sul percorso però ci facciamo rispettare. Quello che è successo a Dalbert e altri, il razzismo, non è una cosa accettabile. In passato Chiesa è stato trattato come è stato. A Parma io e Giuseppe (Commisso ju- nior, ndr) non siamo stati trattati bene ma non ci siamo lamentati». A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.