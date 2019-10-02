Barone: "Vogliamo rinforzare il legame tra Fiorentina e territorio. Questa società è di tutti i tifosi viola"

Queste le parole rilasciate a Il Brivido Sportivo dal braccio destro di Rocco Commisso Joe Barone: "Crediamo molto che la strada intrapresa sia quella giusta. Vogliamo rendere più forte il legame tra...

Queste le parole rilasciate a Il Brivido Sportivo dal braccio destro di Rocco Commisso Joe Barone: "Crediamo molto che la strada intrapresa sia quella giusta. Vogliamo rendere più forte il legame tra la Fiorentina ed il territorio. Come ha detto il presidente questa società non è nostra ma di tutti quelli che portano il viola nel cuore. La Fiera di Scandicci sarà un'occasione per portare la Fiorentina tra migliaia di persone, racconteremo insieme la voglia di costruire qualcosa di importante insieme".