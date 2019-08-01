Barone: "Vogliamo far crescere la viola soprattutto in Toscana con calma ci riusciremo"

Joe Barone è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno dal pre-ritiro della Fiorentina a Montecatini:"La squadra è qui, in questa bellissima città, i ragazzi si stanno allenando bene per preparar...

Joe Barone è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno dal pre-ritiro della Fiorentina a Montecatini:

"La squadra è qui, in questa bellissima città, i ragazzi si stanno allenando bene per prepararsi alla Coppa italia e al campionato. Daniele Pradè sta lavorando sul mercato ed è arrivato qui poco tempo fa. C’è tanta fiducia, gli abbonamenti vanno abbastanza bene, molto entusiasmo anche fuori di Firenze. Vogliamo far crescere la viola soprattutto in Toscana e con calma ci riusciremo. Abbiamo ottimi calciatori in rosa cresciuti nel settore giovanile, pian piano lavoriamo sul mercato. Boateng e Chiesa? Due giocatori forti, anche Lirola. Abbiamo una squadra piena di orgoglio, di calciatori che faranno bene".