Barone: “Vittoria dedicata a Commisso. Portiamo a casa i tre punti, si è vista l’unione del gruppo”

Il gruppo oggi ha fatto una grande vittoria – ha detto Joe Barone ai canali ufficiali viola -, l’ultima volta che abbiamo fatto il risultato è stato il 16 febbraio a Genova, contro la Samp. Anche oggi il gruppo ha fatto vedere un carattere di altissimo livello, ha lottato per tutta la partita, abbiamo avuto occasioni per andare avanti sul 3-1. Siamo molto soddisfatti, complimenti a tutto lo staff tecnico ed ai ragazzi. Durante la settimana abbiamo parlato di un gruppo unito. Oggi abbiamo fatto vedere che il gruppo difende abbastanza bene, abbiamo chiuso discretamente gli spazi. Soprattutto è importante portare a casa i tre punti, abbiamo fatto vedere che il gruppo è unito. Questa vittoria va dedicata a Rocco. Da domani dobbiamo prepararci per la sfida di mercoledì, ovviamente non c’è molto tempo di riposo, bisogna essere concentrati”.