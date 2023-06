Barone: “Viola Park pronto per i tifosi durante il ritiro. Ma la festa d’inaugurazione sarà a settembre”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha così parlato anche del Viola Park, sede del prossimo ritiro estivo viola: “Per i rinnovi io resterò a Firenze tutta l’estate, parlo con i loro agenti tutto l’anno, vediamo quello che accadrà. Il Viola Park sarà pronto per il ritiro per i tifosi ma la grande festa sarà fatta tra fine agosto e inizio settembre”