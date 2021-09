Barone: “Soddisfatti dal lavoro di Pradè e Burdisso. Vlahovic e Milenkovic? Rifiutate offerte importanti”

“Siamo molto soddisfatti dal lavoro di Pradè – ha detto Joe Barone prima della conferenza stampa di presentazione di Odriozola – , Burdisso e dall’area scouting. Il nostro mercato è partito con Italiano, siamo molto soddisfatti. Una scelta per valorizzare la rosa e far crescere i nostri ragazzi, per dare una linea di gioco ala nostra squadra. I primi due incontri sono stati positivi. Poi sono arrivati i nuovi giocatori ma non dovete dimenticare che sono rimasti Vlahovic e Milenkovic. Cifre importanti che Commisso ha rifiutato, qualcuno ha provato a forzare alcuni acquisti ma non facciamo il mercato per avere un buon voto in pagella. Tutti i giocatori in gruppo sono felici di essere qui. Duncan, Sottil, Callejon, Saponara e Benassi restano per aiutare. Anche i ragazzi della Primavera. I ragazzi in prestito rimangono un valore aggiunto. Ieri io e Rocco abbiamo incontrato Gravina, presidente della FIGC abbiamo parlato di tante idee che noi vediamo per il futuro del calcio italiano”.

