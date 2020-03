Queste le parole rilasciate a Radio Toscana da Joe Barone: “Con Rocco ci siamo subito posti il problema di come aiutare l’Italia, ancor prima che l’emergenza colpisse Firenze. Ringrazio tutta la famiglia Commisso che ha donato più di 250 mila euro per la raccolta fondi “FORZA E CUORE”, ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato e che continueranno a partecipare. Dovete stare tutti in casa e rispettare le regole, gli ospedali hanno bisogno del nostro aiuto. Grazie ai medici e agli infermieri per il loro pesante lavoro che stanno svolgendo, sono orgoglioso di far parte di questo paese, presto usciremo da questa battaglia. In America ho tutti i miei familiari, il virus sta arrivando anche lì. Commisso lo sento 24h su 24, in primis per aiutare il popolo italiano. In America la situazione sta peggiorando. Qui l’Italia ha fronteggiato l’emergenza in maniera magistrale, negli USA sono indietro. Firenze ci ha accolto alla grande, vogliamo ricambiare questo affetto, viviamo così il calcio. Vogliamo sentirci un’unica famiglia, la Fiorentina è dei tifosi e della città”.