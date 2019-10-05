Barone: "Quanto amore per la Fiorentina, domani è una partita come le altre"

Joe Barone ha parlato all'inaugurazione della Fiera a Scandicci, nello spazio dedicato alla Fiorentina: “Quando sono arrivato per l’ultima partita di campionato dello scorso anno contro il Genoa la pr...

Joe Barone ha parlato all'inaugurazione della Fiera a Scandicci, nello spazio dedicato alla Fiorentina: “Quando sono arrivato per l’ultima partita di campionato dello scorso anno contro il Genoa la prima persona che mi ha accolto è stato proprio Fallani il sindaco di Scandicci. Sono felice di essere qui e vedere ancora quanto amore ci sia per la Fiorentina. Domani è una partita uguale alle altre, si gioca a un orario molto particolare, cioè molto presto. La squadra si sta allenando abbastanza bene, l’Udinese è una squadra che gioca un tipo di calcio molto particolare”.