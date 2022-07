Barone presenta Jovic: “Ha scelto di rimettersi in gioco alla Fiorentina. Abbiamo lavorato tanto per averlo qui”

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Luka Jovic, il direttore Joe Barone ha presentato il nuovo acquisto della Fiorentina: “Jovic è un giocatore che viene dal Real Madrid e che ha scelto di venire a Firenze per rimettersi in gioco. Voglio ringraziare un giocatore che non ho avuto modo di salutare, Piatek, un ragazzo serissimo. Abbiamo lavorato tanto per avere qui Jovic. È un giocatore importante e mi auguro abbia un grandissimo futuro. Luka si aggiunge a una squadra che ha un’identità ben precisa, ci auguriamo che lui possa sfruttare le tante occasioni che la squadra crea”.