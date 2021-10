Il DG della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida allo Spezia:

“Italiano sente la partita? Vincenzo è tranquillo. Per lui è ovviamente una partita particolare però ha preparato la partita come sempre e penso che sia lui che la squadra siano pronti per affrontarla al meglio”.

QUESTA LA FORMAZIONE SCELTA DA MISTER ITALIANO