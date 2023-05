Barone: “Italiano al Napoli? Non so dove i media tirano fuori queste cose. Giovedì agenti italiani al Viola Park”

Dal palco del premio “Inside the sport”, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di tanti temi. Di seguito le sue parole: “Innanzitutto grazie, ormai sono quattro anni che con Rocco siamo nel calcio italiano. Siamo molto orgogliosi del campionato, di tutto quello che stiamo facendo e, in particolare, del nostro investimento sul Viola Park. Abbiamo cercato in tutti i modi di fare lo stadio a Firenze, ma, per il momento, è un tema che riguarda il comune e il Governo italiano”.

TASSE “Noi le tasse le abbiamo pagate, abbiamo seguito le regole e, quindi, uno dei temi di cui voglio parlare è quello di avere delle società sostenibili, cioè di società che seguono le regole, che hanno liquidità e investono sullo staff, settore giovanile e sulle infrastrutture. Soprattutto voglio soffermarmi sul tema delle regole, cioè l’ammortamento sui calciatori, la busta paga per i calciatori e tutti i dipendenti”

AGENTI AL VIOLA PARK “Noi giovedì pomeriggio al Viola Park ospiteremo tutti gli agenti del calcio italiano per parlare dei temi che abbiamo presentato alla FIFA lo scorso anno sul tema dei procuratori. Le liste dei quattro per la Fiorentina, dovrebbero diventare sei se cresciuti in casa e in Italia. E già ti fa stimolare il mercato italiano. Poi da sei, li potresti portare, eventualmente, a otto in cinque anni e così ancora di più il mercato. Ma soprattutto per stimolare anche i calciatori che giocano per la Nazionale”.

ITALIANO “Abbiamo sempre creduto nel mister, lo abbiamo sostenuto quando le cose non andavano bene. Sia lui che tutta la squadra. I risultati non arrivavano, siamo stati li a sostenere e credere nel gruppo e, piano piano, sono arrivati i risultati raggiungendo le due finali. Se mi ha cercato De Laurentiis? Non è un tema di oggi. Parliamo di tanti temi, poi non so i media dove escono fuori con tutte queste storie. Qui c’è Spalletti ed è giusto parlare di altri temi. Anzi ci tengo a fare i complimenti al tecnico e tutto lo staff per il lavoro che hanno fatto raggiungendo lo scudetto col Napoli”.

CONFERENCE LEAGUE “Per noi la finale di Conference League sarà molto importante perché definirà il nostro futuro in Europa nel prossimo anno”.