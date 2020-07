Alla Fiorentina servono subito punti importanti per raggiungere la salvezza. Ieri prima della partenza per Parma, Barone ha avuto un colloquio con Iachini il quale è stato rassicurato sulla fiducia. Barone ha esortato un cambio di passo. Sembra che in questa sfida il mister viola punti ancora al 3-5-2 ma offensivo. Dietro torna Caceres, l’esterno è Chiesa, in attacco la coppia Ribery-Cutrone. Lo scrive il Corriere Fiorentino.