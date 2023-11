Barone: “Franchi stadio vecchio. È triste non vedere tifosi dietro chi batte il calcio d’angolo”

Joe Barone, a margine di un evento dedicato alla vendita dei biglietti, ha parlato così di alcuni aspetti. Le sue parole dal Viola park riportate dalla Nazione: “Parlo tanto con i colleghi delle varie squadre per capire cosa fanno per quanto riguarda la biglietteria. Abbiamo fatto tante iniziative, alcune hanno funzionato e altre no. Ad esempio andrebbe messo un tetto massimo ai biglietti del settore ospiti, per garantire una copertura totale di quei settori”.