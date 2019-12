Queste le parole rilasciate dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone: ” Questo premio dell’Assostampa Toscana è molto importante, felice che la stampa riconosca il mio lavoro e quello della Fiorentina. In campionato siamo partiti benino poi c’è stato un momento difficile con tanti pesanti infortuni. Contro l’Inter abbiamo fatto una partita importante segnando all’ultimo con Vlahovic. La tifoseria ci ha sostenuto tutta la gara, speriamo di fare una bella partita contro la Roma. Chiesa? Sta subendo diversi infortuni, con l’Inter ha preso subito un brutto colpo, a causa di ciò ancora non si è allenato. Poco dopo altro fallo subito, non è un periodo fortunato per lui in campo. Sono orgoglioso di questi tifosi. Della stampa siamo abbastanza felici, ci stanno gli elogi così come le critiche, siamo abituati ai media visto che proveniamo dagli USA”.