Barone: "Emozionato per il match di domani. Stasera arriva Commisso, siamo tutti pronti"

Queste sono le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Joe Barone: "Sono emozionato per domani, la squadra si è preparata molto bene. Abbiamo portato da NY a qui l'entusiasmo, anche con il nuovo bu...

A cura di Redazione Labaroviola 13 settembre 2019 20:19

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