Barone: "Emozionato per il match di domani. Stasera arriva Commisso, siamo tutti pronti"
Queste sono le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Joe Barone: "Sono emozionato per domani, la squadra si è preparata molto bene. Abbiamo portato da NY a qui l'entusiasmo, anche con il nuovo bu...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2019 20:19
Queste sono le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Joe Barone: "Sono emozionato per domani, la squadra si è preparata molto bene. Abbiamo portato da NY a qui l'entusiasmo, anche con il nuovo bus. Stasera arriva dall'America Commisso, siamo tutti pronti per il match".