Labaro Viola

Barone: "Emozionato per il match di domani. Stasera arriva Commisso, siamo tutti pronti"

Queste sono le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Joe Barone: "Sono emozionato per domani, la squadra si è preparata molto bene. Abbiamo portato da NY a qui l'entusiasmo, anche con il nuovo bu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2019 20:19
Barone: "Emozionato per il match di domani. Stasera arriva Commisso, siamo tutti pronti" -
News
Fiorentina
Commisso
Barone
Juventus
Condividi

Queste sono le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Joe Barone: "Sono emozionato per domani, la squadra si è preparata molto bene. Abbiamo portato da NY a qui l'entusiasmo, anche con il nuovo bus. Stasera arriva dall'America Commisso, siamo tutti pronti per il match".

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok