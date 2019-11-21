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Barone e Pradè all'intera squadra: "Mai più" riferendosi alla brutta sconfitta di Cagliari

Secondo quanto riporta La Nazione, ieri sono rientrati alla Fiorentina gli ultimi calciatori che erano impegnati con la propria Nazionale. "Mai più" è stato in sunto il messaggio che la società rappre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 10:45
Barone e Pradè all'intera squadra: "Mai più" riferendosi alla brutta sconfitta di Cagliari -
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Secondo quanto riporta La Nazione, ieri sono rientrati alla Fiorentina gli ultimi calciatori che erano impegnati con la propria Nazionale. "Mai più" è stato in sunto il messaggio che la società rappresentata da Barone e da Pradè hanno dato con un messaggio vocale alla squadra invitandola alla riflessione.

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