Barone e Pradè all'intera squadra: "Mai più" riferendosi alla brutta sconfitta di Cagliari

Secondo quanto riporta La Nazione, ieri sono rientrati alla Fiorentina gli ultimi calciatori che erano impegnati con la propria Nazionale. "Mai più" è stato in sunto il messaggio che la società rappre...

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2019 10:45

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